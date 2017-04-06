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Духовные лица не объявляют голодовку - Протоиерей Георгий Тевдорашвили
06.04.2017 10:44
Духовные лица не объявляют голодовку, это неправильное действие со стороны духовного лица, - так прокомментировал руководитель отдела связей с пенитенциарной системой патриархии, протоиерей Георгий Тевдорашвили решение отца Георгия Мамаладзе начать голодовку.
По его словам, встреча с членами Синода и патриархом не является проблемой.
«К нему может войти его архиерей, владыка Димитрий. Наверное, он сам должен попросить об этом», - заявил протоиерей.
По словам протоиерея Георгия, «когда заключенные объявляют голодовку, духовные лица отговаривают их, а со стороны духовного лица голодовка выглядит немного странно».
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