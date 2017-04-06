Село в Западной Грузии осталось без света и газа во время перевозки дерева в парк Иванишвили

06.04.2017 12:05 Жители села Квемо-Натанеби в Озургетском районе остались без электроэнергии и газоснабжения из-за транспортировки гигантского букового дерева в парк миллиардера Бидзины Иванишвили, сообщает местное издание «Гуриис моамбе» (Вестник Гурии).



Еще один бук Иванишвили приобрел у семьи Надирадзе. Дерево везут в приморский поселок Уреки, где миллиардер обустраивает дендрологический парк возле своей резиденции на берегу моря. Сумма, за которую был куплен бук, не уточняется.



Депутат Озургетского сакребуло от «Лейбористской партии» Натия Шарашенидзе стала очевидцем перевозки очередного дерева. На своей-фейсбук странице она опубликовала фотографии с места и сообщила, что подача электроэнергии и газа не будет восстановлена до утра сегодняшнего дня, пока не завершится процесс транспортировки. По ее словам, рабочие также обрубили ветки сосен, которые мешали перевозке.



«В эти минуты в Квемо-Натеби идет «спецоперация» по обрезке сосен, ветки которых мешали транспортировке дерева олигарха», — написала Шарашенидзе.



Как уже сообщалось, пару дней назад 250-летнее буковое дерево было повреждено при транспортировке. Этот бук Иванишвили приобрел у семьи Сурмава, которая живет в соседнем селе Натанеби, за 15 тысяч лари (около 6,5 тысяч долларов). Для перевозки дерева планировалось использовать тяжелую технику. Также была проведена временная дорога, чтобы вывезти дерево к автомобильной трассе.



В фонде Бидзины Иванишвили пообещали, что восстановят поврежденное дерево. Глава службы «Карту груп» по связям с общественностью также сообщил, что в дендрологический парк Иванишвили из разных уголков Грузии уже транспортировано 10 деревьев и планируется перевезти еще около 30.



"Новости-Грузия"











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