В «Кавказском доме» прошла выставка работ женщин и девочек, пострадавших в конфликтах

06.04.2017 12:12 Первый заместитель государственного министра по вопросам примирения и гражданского равенства Петре Канкава присутствовал на выставке-продаже работ женщин и девочек, пострадавших в конфликтах, и проживающих на оккупированной территории.



В зале Центра культурных отношений "Кавказский дом" были выставлены как изделия ручной работы, так и работы по живописи. На выставке Петре Канкава с благотворительной целью купил воскресную корзину из войлока, представленную мастерской "Иалаги" молодежного центра епархии Зугдиди и Цаиши.



"Сегодня свое творчество представила молодежь, проживающая по обе стороны линии разделения. А также мы ознакомились с активностями "Надежды", и приветствуем все те шаги и мероприятия, которые служат объединению нашего разделенного общества, и миру"- отметил Петре Канкава.



На сегодняшнем мероприятии ученики XI школы Абхазии прочитали стихи, и исполнили песни. В мероприятии участвовал также исполняющий обязанностей председателя правительства А/Р Абхазии Вахтанг Колбая.



Выставку-продажу организовала Ассоциация "Надежда-движение женщин-ВПЛ за мир", и проводилась по поддержке Центра культурных отношений "Кавказский дом".

















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

