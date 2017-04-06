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В «Кавказском доме» прошла выставка работ женщин и девочек, пострадавших в конфликтах


06.04.2017   12:12
Первый заместитель государственного министра по вопросам примирения и гражданского равенства Петре Канкава присутствовал на выставке-продаже работ женщин и девочек, пострадавших в конфликтах, и проживающих на оккупированной территории.

В зале Центра культурных отношений "Кавказский дом" были выставлены как изделия ручной работы, так и работы по живописи. На выставке Петре Канкава с благотворительной целью купил воскресную корзину из войлока, представленную мастерской "Иалаги" молодежного центра епархии Зугдиди и Цаиши.

"Сегодня свое творчество представила молодежь, проживающая по обе стороны линии разделения. А также мы ознакомились с активностями "Надежды", и приветствуем все те шаги и мероприятия, которые служат объединению нашего разделенного общества, и миру"- отметил Петре Канкава.

На сегодняшнем мероприятии ученики XI школы Абхазии прочитали стихи, и исполнили песни. В мероприятии участвовал также исполняющий обязанностей председателя правительства А/Р Абхазии Вахтанг Колбая.

Выставку-продажу организовала Ассоциация "Надежда-движение женщин-ВПЛ за мир", и проводилась по поддержке Центра культурных отношений "Кавказский дом".







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