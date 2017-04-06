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Один из руководителей компании «Центр поинт групп» освобожден под залог
06.04.2017 14:07
Председатель попечительского совета строительной компании «Центр поинт групп» Гурам Рчеулишвили освобожден из тюрьмы.
Тбилисский суд в отношении Рчеулишвили, который проходит по делу о растрате, принял решение о замене меры пресечения в качестве заключения на залог 30 тысяч лари.
Гука Рчеулившили был арестован в июле 2016 года. Была задержана и его мать Майя Рчеулившили — основатель компании. Руководство компании «Центр поинт групп» обвиняют в растрате средств во время строительства двух жилых домов и жилого комплекса «Белая Магнолия» в городе Батуми.
По словам адвоката, сегодня суд принял свое решение на том основании, что срок предварительного заключения Гуки Рчеулишвили истек. Освобождения Гуки Рчеулишвили требовала прокуратура, однако следователи просили суд в качестве залога назначить сумму в размере 50 тысяч лари.
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