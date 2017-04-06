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Число бедных в России растет и приблизилось к 20 миллионам
06.04.2017 17:28
В 2016 году число россиян, чьи доходы не превышают прожиточного минимума, приблизилось к 20 миллионам. По сравнению с 2015 годом этот показатель увеличился на 300 тысяч человек. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные Росстата.
Показатель оказался максимальным с 2006 года, что означает, что за два последних года десятилетний прогресс в борьбе с бедностью фактически сведен к нулю. Доходы же самой обеспеченной части населения в 2016 году росли.
В конце марта вице-премьер России Ольга Голодец заявила, что бедность, которая фиксируется в стране, является уникальным явлением, так как характерна для работающего населения. Почти пять миллионов россиян получают зарплату ниже минимального размера оплаты труда, который составляет семь с половиной тысяч рублей (около 130 долларов). При этом прожиточный минимум в 2016 году составил около 10 тысяч рублей.
Ранее Голодец заявляла, что реальный уровень бедности в России серьезнее, чем статистический.
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