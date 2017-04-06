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Судья Владимир Какабадзе подал в суд на главу Международной торговой палаты


06.04.2017   19:35
Судья Владимир Какабадзе подал в суд на бизнесмена Фади Асли. Иск в Городской суд внес адвокат Какабадзе, Коба Бочоришвили.

По заявлению адвоката, иск касается распространения информации, порочащей честь и достоинство, а также деловую репутацию судьи.

По информации Бочоришвили, Владимир Какабадзе требует опровержения информации соответственно закону, и возмещения морального вреда, финансовое требование составляет 20 000 лари.

Дело касается заявления Фади Асли, в котором он обвиняет судью в коррупции. Все началось с решения судьи, согласно которому международные табачные бренды British American Tobacco и Philip Morris были оштрафованы почти на 90 миллионов долларов. Фади Асли заявлял, что судья является коррумпированным.

"Требование основано на опровержении информации, распространенной против господина судьи. Речь шла о коррупции, преступлении, и другого рода клеветнических заявлениях, которые были выражены в адрес государственного чиновника, и он публично нанес судье оскорбление из-за вынесенного им решения"- заявил Коба Бочоришвили.







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