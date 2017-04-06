Кампания «Это касается тебя» в связи с законом о т.н. прослушиваниях внесет в Конституционный суд более 300 исков граждан

06.04.2017 23:01 Компания «Это касается тебя» завершила прием электронных исков граждан по поводу закона о т.н. прослушиваниях. Прием исков прекратился в 18:00.



Как заявил представитель входящего в кампанию фонда «Открытое общество – Грузия» Георгий Читадзе, электронные иски заполнили более 300 граждан.



По его словам, эти иски будут направлены в Конституционный суд Грузии на следующей неделе.

«Сегодня мы завершили акцию, которая проходила в Тбилиси, Кутаиси и Батуми. Все граждане могли обратиться в Конституционный суд и обжаловать этот закон, который касается незаконного прослушивания. У нас есть более 300 заявлений, и мы технически обеспечим их перенаправление в Конституционный суд. Призываем всех, в том числе президента, воспользоваться своим правом и обжаловать упомянутый закон, так как он противоречит решению, вынесенному Конституционным судом год назад», - заявил Георгий Читадзе.



Входящие в кампанию организации надеются, что Конституционный суд удовлетворит их требование.

Отметим, что по поводу закона о т.н. прослушиваниях несколько политических партий сегодня уже обратились в Конституционный суд. Обжаловать принятый парламентом закон собирается и народный защитник Грузии.

















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