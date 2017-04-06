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В связи с праздником Благовещения патриарх Грузии совершит службу в Сионском соборе


06.04.2017   23:01
В связи с праздником Благовещения патриарх Грузии совершит службу в Сионском соборе Успения Пресвятой Богородицы. Об этом сообщили в патриархии Грузии.

Православная Церковь отмечает праздник Благовещения Пресвятой Богородицы 7 апреля. В связи с этим в храмах пройдет праздничная служба.

Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II начнет торжественную службу в Сионском соборе завтра в 10:00.
Благовещение – это один из «двунадесятых» церковных праздников, установленный в память о возвещении архангелом Гавриилом Деве Марии о предстоящем рождении Иисуса.

Согласно Библии, Марии, молодой жене благочестивого старца Иосифа, явился «благовестник тайн Божиих» архангел Гавриил и известил её о грядущем чудесном, сверхъестественном рождении от нее Сына Божия, Спасителя мира. Он предрек ему имя – Иисус, что в переводе с еврейского и означает «Спаситель». Так благая весть (отсюда – Благовещение) о рождении Христа была возвещена миру.

В связи с праздником в этот день Великого поста верующим разрешено вкушать рыбу.

Великий пост начался в этом году 27 февраля и продлится он до 16 апреля - Светлого праздника Воскресения Христова.







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