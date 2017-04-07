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Если Бидзина Иванишвили начнет скупать почки, очень многие их предложат - Ната Перадзе


07.04.2017   15:38
Член "Садовников партизан" Ната Перадзе в передаче "Другие акценты" говорит о вопросе перевозки вековых деревьев. По ее словам, невозможно создать дендропарк с нарушением всех агро норм.

"Что такое дендропарк? Я бы задала им этот вопрос, если им известно это. Дендропарк является небольшой составной частью самого дендрариума, то есть научной исследовательской территории, которую уступят для прогулки, и будет открытое пространство. Дендропарком никак не может быть перевозка деревьев, вырванных с нарушением всех агро норм"- заявила Перадзе.

Ната Перадзе отвечает также на заявление руководителя службы связей с общественностью "Карту группы" Георгия Удзилаури, в котором он говорит, что купить деревья предлагает население. По словам Перадзе, это предложение исходит из социального положения в стране.

"Люди голодают, и все ерничают об этом, конечно же, люди хотят кушать, и все продают для того, чтобы хоть как-то иметь деньги на еду, и это как раз таки является использованием социального слоя. Если Бидзина Иванишвили начнет скупать почки, многие их предложат, потому, что народ крайне нуждается"- отметила Ната Перадзе.

Ведущая "Других акцентов" Эка Квеситадзе обратилась к начальнику связей с общественностью "Карту группы", Георгию Удзилаури, и отметила, что приглашает Бидзину Иванишвили в передачу для беседы на эту тему.







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