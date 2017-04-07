Турецкая сторона разбирается с возможным избиением гражданина Грузии турецкими таможенниками - МИД

07.04.2017 16:23 Министерство иностранных дел Грузии распространило заявление о факте избиения турецким таможенником гражданина Грузии. По сообщению ведомства, полицейского и гражданина Грузии допросит прокуратура Турции.



Ранее распространилась информация, что турецкий таможенник сначала нанес словесное оскорбление гражданину Грузии, а затем четыре турецких таможенника физически расправились с ним.



"Консульству Грузии в Трабзоне известно о данном факте. Они на постоянной связи с турецкой стороной. По информации турецких правоохранителей, сегодня около 6:00 часов утра гражданин Грузии в нетрезвом состоянии нанес словестное и физическое оскорбление турецкому полицейскому. По информации турецких правоохранителей, как турецкий полицейский, так и гражданин Грузии пройдут медицинское освидетельствование, а затем будут допрошены в прокуратуре"- говорится в заявлении ведомства.



Консульство Грузии максимально включено в процесс, чтобы расследование шло с полным соблюдением прав гражданина Грузии.

















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