В одной из школ Греции впервые был проведен урок грузинского языка

07.04.2017 17:01 Сегодня в публичной школе №50 в Афинах впервые в тестовом режиме заработала пилотная программа преподавания грузинского языка, специально разработанная Министерством образования и науки Грузии для публичных школ Греции.



Грузинский язык будут изучать ученики первого-шестого класса. Учебный процесс будут вести преподаватели, отобранные из воскресных школ, существующих в Афинах.



Уроки грузинского языка будут проводиться два раза в неделю в тестовом режиме в период за апрель-май. Программа полностью заработает с сентября текущего года, как только начнется новый учебный год.



В случае если программа будет успешной, на основании договоренности с Министерством образования, исследований, и религиозных дел Республики Греция будет также рассмотрено преподавание грузинского языка для грузинских учеников высоких классов. Вопрос задействования пилотной программы преподавания грузинского языка также стоит в повестке дня публичных школ Салоники.















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