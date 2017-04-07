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ACT: Большинство жителей Тбилиси не поддерживают закон о полном запрете курения
07.04.2017 18:48
Большинство жителей Тбилиси не разделяют инициативу парламента Грузии, согласно которой уже с 2018 года в стране может быть запрещено курение во всех зданиях. Таковы данные социологического исследования, проведенного Группой по анализу и консультациям ACT.
Согласно данным опроса ACT, 64% жителей Тбилиси считают, что альтернативой полного запрета курения могут стать специальные пространства для курильщиков, отведенные в разных зданиях. 26% населения столицы полностью поддерживают инициативу парламента и считают, что полный запрет курения в общественных местах является правильной мерой. 10% выступают против подобных ограничений.
Примечательно, что согласно данным исследования, число курильщиков от всего населения Тбилиси составляет 31%. Из них 18% женщины, а 48% - мужчины.
Парламент в первом чтении накануне принял ряд поправок в закон «О контроле табака», согласно которому уже со следующего года жителям страны запретят курить в общественных местах и любых зданиях, кроме собственного дома. Еще одной зоной разрешенного курения останутся тюрьмы.
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