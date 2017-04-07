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Завтра Православная Церковь отметит Лазареву субботу
07.04.2017 20:04
Завтра Православная Церковь отмечает Лазареву субботу. В связи с этим во всех храмах пройдут праздничные службы.
Лазарева суббота - суббота перед Вербным воскресеньем, в этот день Православная Церковь вспоминает чудо воскрешения Христом праведного Лазаря.
Святой Лазарь был братом Марфы и Марии, жил с сестрами неподалеку от Иерусалима, в селении Вифания.
Христос часто посещал их дом, а Лазаря называл своим другом. Однажды Лазарь заболел, и когда весть об этом дошла до Христа, Он сказал: «Это болезнь не к смерти, но к славе Божией, да прославится через нее Сын Божий».
Лазарь скончался за четыре дня до прихода Иисуса в Вифанию. Услышав о смерти Лазаря, «Иисус прослезился», - говорится в Евангелии (Ин. 11, 35). Но Христос велел отнять камень от пещеры, в которой похоронили праведника, и воззвал к нему: «Лазарь! Иди вон». Умерший воскрес и вышел из погребальной пещеры.
Весть о чуде быстро разнеслась по Иудее. И когда на следующий день Христос въехал в Иерусалим на молодом осленке, множество людей встречало Его как царя. Они постилали на Его пути свои одежды и пальмовые ветви, символом которых в России являются вербы. А святой Лазарь после своего воскрешения прожил еще 30 лет - он был епископом на Кипре и проповедовал христианство.
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