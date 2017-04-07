Чувство присутствия Господа помогает преодолеть трудности - Илия Второй

07.04.2017 21:58 Грузия и мир в целом оказались перед лицом опасности, но чувство присутствия Господа помогает преодолеть трудности, сказал Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II в Кафедральном соборе Успения Пресвятой Богородицы — Сиони, в Тбилиси во время проповеди по случаю Благовещения.



Православная церковь ежегодно 7 апреля празднует Благовещение Пресвятой Богородицы. Это один из 12 главных церковных праздников, который христиане празднуют за девять месяцев до Рождества Христова.



"Сегодня мы помолимся Господу, чтобы он не уменьшил милость и радость Грузии и всего мира. Милость и радость необходимы для нас, поскольку Грузия и весь мир оказались перед лицом множества угроз. Можно сказать, что весь мир в опасности", — сказал Илия II.



По словам Католикоса-Патриарха, каждый верующий чувствует, что с ним пребывает Господь, иначе было бы невозможно выдержать испытания. Именно чувство присутствия Господа Бога помогает человеку преодолеть трудности и опасность.



"Сегодня мы празднуем великий праздник – Благовещение. Благовещение Пресвятой Богородицы – это великий праздник. Как говорили наши предки, этот праздник настолько велик, что в этот день даже птица гнезда не вьет. Радость, любовь пронизаны в этом древнейшем празднике", — отметил Илия II.



В праздник вспоминают о том, как Архангел Гавриил возвестил Деве Марии благую весть о зачатии и рождении Ею Богомладенца — Иисуса Христа. Благовещение имеет один день предпразднества и один день попразднества, в который празднуется Собор Святого архистратига Гавриила.



"Когда евреи встречались, они так приветствовали друг друга: "Возрадуйся". Когда Архангел Гавриил явился Пресвятой Богородице сказал: "Возрадуйся" наделенная Мариам, Господь с тобой", — сказал Илия Второй.



В храме Сиони Патриарх также благословил детей, которые пришли на богослужение в национальной одежде.



"Спутник-Грузия"











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