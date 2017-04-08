Акция протеста «Аджария в опасности» пройдет сегодня в Тбилиси

08.04.2017 13:19 Общественная организация «Партизаны садовники» сегодня, 8 апреля, в Тбилиси проведет акцию протеста под названием «Аджария в опасности». Активисты намерены выразить свой протест в связи пересадкой гигантских деревьев в парк миллиардера Бидзины Иванишвили. Участники акции соберутся у здания Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов, где намерены посадить саженцы деревьев и таким образом привлечь внимание властей к проблеме. «Партизаны садовники» призывают всех граждан, которых волнует этот вопрос, присоединиться к их акции.



На прошлой неделе 250-летнее буковое дерево, которое должно было переехать в парк Иванишвили, было повреждено при транспортировке. Еще раньше баржа с перевозимым из Аджарии вековым тюльпановым деревом начала тонуть в море, не доплыв до пристани. Больше суток рабочие пытались исправить ситуацию и поправить накренившийся борт судна, на котором было установлено дерево. Экологи тогда высказали опасения, что корни реликта после долгого нахождения в соленой воде погибнут.



Специалисты указывают и на другие нарушения. Большинство деревьев, которые перевозят из Аджарии в парк Иванишвили, растут в рекреационной зоне и, согласно грузинскому законодательству, такие работы там запрещены. В Министерстве защиты окружающей среды, в свою очередь, заявляют, что могут начать проверку только на основании соответствующей жалобы, с которой в ведомство обратится физическое или юридическое лицо. Таких обращений, как утверждают в министерстве, к ним до сих пор не поступало.



Миллиардер Бидзина Иванишвили обустраивает дендрологический парк возле своей резиденции на берегу моря в курортном поселке Уреки. В фонде Иванишвили сообщили, что в парк из разных уголков Грузии уже транспортировано 10 деревьев и планируется перевезти еще около 30.















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