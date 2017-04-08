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Регистрация первоклассников на 2017-2018 учебный год в Грузии начнется 10 апреля


08.04.2017   14:23
Регистрация первоклассников на 2017-2018 учебный год в государственных школах Грузии начнется 10 апреля, сообщается на официальном сайте Министерства образования и науки страны. Регистрация пройдет в три этапа.

Первый этап начнется 10 апреля и продлится до 24 апреля. В это время зарегистрировать можно детей, чьи родители работают в школах, чьи братья или сестры уже учатся в определенной школе. Родители этих детей должны предоставить необходимые для зачисления документы в выбранную школу с 25 апреля до 5 мая.

Второй этап – это всеобщая онлайн регистрация детей, которым к началу учебного года исполнится шесть лет. Он начнется 8 мая и продлится до 1 июня. Прием документов для зачисления в школы этих детей начнется 2 июня и продлится до 15 июня включительно. Третий этап начнется 19 июня и продлится до 30 июня. Регистрация пройдет только в школах, где остались свободные места. Во время регистрации родители должны иметь при себе необходимые документы.

В том случае, если документы не будут представлены вовремя, регистрация автоматически будет аннулирована. Процедуры не касаются частных школ, речь идет только о тех заведениях, обучение в которых финансируется государством. Учебный процесс в государственных школах Грузии начнется 15 сентября.






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