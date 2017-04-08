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Членами Высшего совета юстиции избраны Георгий Микаутадзе и Реваз Надария
08.04.2017 20:00
В Высшем совете юстиции Грузии избраны два новых члена. Конференция судей на указанные позиции избрала Георгия Микаутадзе и Реваза Надарая.
В ходе голосования Георгий Микаутадзе получил 196 голосов, а Реваз Надарая – 195 голосов. В Высшем совете юстиции они сменили Паату Силагадзе и Илону Тодуа.
Вместе с тем, Георгий Микаутадзе кроме членства в Совете юстиции, занимает также должность председателя Тбилисского суда. Что касается Реваза Надарая, он является председателем предварительной судебной и следственной коллегии Тбилисского городского суда.
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