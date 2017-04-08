Гражданин Грузии, избиты турецкими таможенниками, признан турецким судом пострадавшим

08.04.2017 20:01 Гражданин Грузии, участвовавший в инциденте, произошедшем на таможенно-пропускном пункте Сарпи, признан турецкими провоохранителями пострадавшим. Об этом сообщает представитель народного защитника Грузии Циала Катамидзе.



Она отметила, что по данному делу состоялось предварительное слушание и пострадавшему разрешили покинуть территорию Турции.



«Состоялось предварительное процессуальное слушание, в результате которого грузинский гражданин был признан пострадавшим. Он к этому времени вместе с нами покидает границу Турции», – заявила Циала Катамидзе.



По неофициальной информации, на таможенно-пропускном пункте Сарпи турецкие таможенники применили физически расправились с двумя грузинскими гражданами. Информацию об этом распространяют их близкие.















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