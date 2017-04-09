Патриарх отслужил панихиду у мемориала 9 апреля

09.04.2017 11:32 Католикос-Патриарх всея Грузии, Святейший и Блаженнейший Илья Второй отслужил у мемориала 9 апреля панихиду по погибшим.



На панихиде присутствовали представители различных конфессий, премьер-министр и члены кабинета министров Грузии. По завершению панихиды Святейший направился в кафедральный собор Пресвятой Троицы, где проведет богослужение.



В течение всей ночи у мемориала жертвам 9 апреля собирались граждане, участники событий, произошедших 9 апреля 1989 года, представители законодательного органа и члены политических партий.















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