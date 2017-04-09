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Патриарх отслужил панихиду у мемориала 9 апреля
09.04.2017 11:32
Католикос-Патриарх всея Грузии, Святейший и Блаженнейший Илья Второй отслужил у мемориала 9 апреля панихиду по погибшим.
На панихиде присутствовали представители различных конфессий, премьер-министр и члены кабинета министров Грузии. По завершению панихиды Святейший направился в кафедральный собор Пресвятой Троицы, где проведет богослужение.
В течение всей ночи у мемориала жертвам 9 апреля собирались граждане, участники событий, произошедших 9 апреля 1989 года, представители законодательного органа и члены политических партий.
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