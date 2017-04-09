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Сегодня отмечается Вербное воскресенье


09.04.2017   11:33
Православная Церковь сегодня, в последнее воскресенье перед Пасхой, отметит Вход Иисуса Христа в Иерусалим (Вербное воскресенье).

Как сообщают в патриархии Грузии, в связи с этим Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II божественную литургию в кафедральном соборе Пресвятой Троицы начнет в 10:00.

Праздник Входа Иисуса в Иерусалим также называется Неделей ваий или Вербным воскресеньем ввиду использования в этот день ваий (пальмовых ветвей и верб).

Как сказано в Евангелии, Иисус Христос направился в Иерусалим после чудесного воскрешения Лазаря за шесть дней до Пасхи. Многие из народа с радостным чувством последовали за Ним. Люди снимали с себя верхние одежды и бросали их на дорогу, по которой ехал Иисус. Они устилали Его путь пальмовыми ветвями и приветствовали возгласами «Осанна!», как обычно обращались только к царю. Причиной ликования было чудо, которое совершил накануне Иисус, воскресив Лазаря и доказав тем самым свое право называться Сыном Божиим.

В христианской традиции день Входа Господня в Иерусалим считается символом будущего воцарения Бога.
В этот день верующие стоят на богослужении с освященными в храме веточками верб и зажженными свечами в руках, встречая невидимо грядущего Христа. Освящение верб совершается на праздничном Всенощном бдении, то есть на вечерней службе накануне праздника. После чтения Евангелия священники совершают каждение верб, читают молитву и окропляют ветви святой водой. Обычно окропление повторяется в сам день праздника, после литургии. Ветка вербы символизирует победу жизни над смертью - Воскресение Господне.
За Вербным воскресеньем начинается Страстная неделя, или седмица, последняя неделя Великого поста, предшествующая Пасхе, во время которой вспоминаются Тайная Вечеря, предание на суд, страдания и распятие, погребение Иисуса Христа.

Великий пост начался в этом году 27 февраля и продлится он до 16 апреля - Светлого праздника Воскресения Христова.






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