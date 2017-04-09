Илия II: Человек не должен бояться ни радости, ни печали – все это ниспослано Богом

09.04.2017 16:37 Человек не должен бояться ни радости, ни печали – все это ниспослано Богом, - об этом в кафедральном соборе Пресвятой Троицы заявил Католикос – Патриарх всея Грузии, Святейший и Блаженнейший Илья II. Он поздравил верующих с Вербным воскресеньем и проповедовал о значении этого дня.



«Сегодня мы еще раз задумываемся о том, насколько близки печаль и радость. В Вербное воскресенье Иисус Христос как царь вошел в Иерусалим. Народ торжественно приветствовал его, воспевая «Осанна в вышних! Благословен Царь, грядущий во имя Господне!». Через несколько дней тот же народ предаст, и будет кричать «Распни Его!». Человек не должен бояться ни радости, ни печали. Все это ниспослано Богом. Человек должен выдержать и радость, и печаль. Радость сменяется печалью, и печаль сменяется радостью. Дай Бог, чтобы царила радость и ныне, и во веки вечные», - сказал патриарх.



Илья Второй также благословил группу, которая направится в Иерусалим, чтобы доставить оттуда Божественный огонь.















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