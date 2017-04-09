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Новый терминал Тбилисского аэропорта оборудуют телетрапами


09.04.2017   18:28
Новый терминал Тбилисского международного аэропорта имени Шота Руставели будет оборудован пассажирскими телескопическими трапами (телетрапы), говорится в сообщении на фейсбук-странице «Объединения аэропортов Грузии».

Телескопический трап — это устройство для сообщения самолета со зданием аэровокзала, без промежуточного выхода на улицу. При наличии телетрапа посадка и высадка пассажиров значительно ускоряются: телетрап предоставляет пассажирам более комфортные условия доступа в здание аэропорта или в самолет. Кроме того, эта система позволяет значительно сократить число техники и персонала для обслуживания рейса.

Телетрапами до сих пор не был оборудован не один аэропорт Грузии.

В аэропорту Тбилиси будет задействовано пять телескопических трапов, которые будут обслуживать воздушные суда большой вместимости (типа Вoeing 747, Вoeing 767, Вoeing 777, Airbus 330, Airbus 340 и т.п.).

Максимальная длинна каждой из этих посадочных галерей составляет 39 метров. Телетрапы, в соответствии с современными стандартами, будут оснащены автоматизированным освещением, инфракрасными датчиками, системами аварийного отключения, а также дополнительными пожарными выходами.

Ожидается, что новый терминал прибытия в Тбилисском аэропорту будет задействован в конце 2017 года. Работы по его строительству завершены уже на 70%, отмечают в «Объединении аэропортов».

"Новости-Грузия"





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