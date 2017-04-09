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Грузинские паломники отправятся за Божественным огнем 10 апреля
09.04.2017 21:11
Паломники, которые должны будут доставить в Грузию Божественный огонь, отправятся в Израиль 10 апреля Паломники, которые доставят в Грузию Божественный огонь, 10 апреля отправятся в Израиль чартерным рейсом, сообщает основатель «Пилигрим турс» Лаша Жвания.
По его словам, в этом году чартерным рейсом их компании вылетит группа в составе 110 человек. Среди паломников несколько духовных лиц и монахов.
Паломники, предположительно, доставят Божественный огонь поздно ночью 15 апреля, до начала в храмах Пасхальной Литургии.
Лаша Жвания коснулся также проблем с пересечением границы, возникающих у прибывших в Израиль туристов и паломников и выразил надежду, что паломники, воспользовавшиеся услугами их компании, смогут без проблем пересечь израильскую границу и в этом году.
«Как правило, у нашей туристической компании не возникало проблем с пересечением израильской границы. Это обусловлено несколькими факторами. Так, без соответствующей рекомендации и перепроверки посторонние лица не включаются в паломнический тур», - сообщил Жвания.
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