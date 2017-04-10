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С сегодняшнего дня в Грузии начинается регистрация первоклассников
10.04.2017 10:24
Сегодня начинается регистрация первоклассников. Как сообщили «IPN» в Министерстве образования и науки Грузии, регистрация будет проводиться в три этапа:
I этап: 10 апреля – 24 апреля 2017 года. Регистрация будет проходить в школах. Зарегистрированы будут учащиеся, братья или сестры которых учатся в данной школе, родители которых работают в этой школе, а также если в первый класс поступают двое или более детей из одной семьи.
На первом этапе прием документов, необходимых для зачисления зарегистрированных учащихся будет осуществляться в школах с 25 апреля по 5 мая.
II этап: всеобщая электронная регистрация состоится в период с 8 мая по 1 июня 2017 года.
Возможно будет зарегистрировать ребенка, достигшего школьного возраста. Регистрация пройдет на официальной веб-странице информационной системы управления образованием WWW.EMIS.GE.
Прием документов, необходимых для зачисления зарегистрированных учащихся в общеобразовательные учебные заведения, будет осуществляться со 2 по 15 июня.
В случае если не будут поданы документы, необходимые для зачисления учащихся на первом и втором этапах, регистрация автоматически отменяется.
III этап охватывает период с 19 июня по 30 июня.
Учебный год 2017-2018 начнется 15 сентября.
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