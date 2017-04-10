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Экс-замглавы МВД обвинил в организации нападения на него заместителя главы СГБ


10.04.2017   14:24
В эксклюзивном интервью передаче "P.S." телеканала "Рустави 2" бывший заместитель министра внутренних дел Гела Хведелидзе рассказал о деталях нападения на него. По его словам, возникает предположение, что у личностей, которые в центре города осуществили такое мероприятие, имеются покровители в силовых ведомствах.

По словам Гелы Хведелидзе, до нападения за ним следили сотрудники Службы государственной безопасности. В интервью он назвал заместителя руководителя СГБ Сосо Гогашвили.

"Я был предметом интереса, и это хорошо известно Сосо Гогашвили. В основном он в течение ряда лет осуществлял в отношении меня определенные оперативные мероприятия, с кем я разговариваю и о чем"- заявил Гела Хведелидзе.

В то же время, Хведелидзе сомневается, что нападение расследуют.

По словам бывшего заместителя министра внутренних дел, СГБ, и в частности заместитель руководителя ведомства объявил его личным врагом.

"Мои друзья говорили мне, что представители Гогашвили советовали им, дескать, прекратите отношения с Гелой"- заявил Хведелидзе.

Гела Хведелидзе исключает, что кто-либо из влиятельных лиц кроме Сосо Гогашвили мог осуществить нападение на него.

Касательно того, могла ли какая-либо информация, имеющаяся у Гелы Хведелидзе, стать причиной нападения, бывший заместитель министра внутренних дел не исключил это: "возможно… я владею очень большой информацией".

Он не исключает также, что подобные нападения могут быть запланированы против людей, владеющих информацией разного рода.







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