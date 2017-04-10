Ряд НПО Грузии требует конституционных гарантий для однополых пар

10.04.2017 15:26 Ряд грузинских НПО негативно оценивают инициативу внести поправки в Конституцию Грузии об определении понятия брака как союза лишь между мужчиной и женщиной.



Премьер Грузии Георгий Квирикашвили перед началом работы Конституционной комиссии, которая работает над поправками, заявил, что правящая партия "Грузинская мечта — демократическая Грузия" выполнит предвыборное обещание и конкретизирует статью о браке. После внесения поправок, официальным браком в Грузии будет только "добровольный союз между мужчиной и женщиной".



Как отмечено в заявлении НПО, подобная формулировка будет содействовать усилению негативного отношения к ЛГБТ-лицам, поэтому они требуют конституционно гарантировать возможность "гражданского партнерства для однополых пар".



"В случае принятия этих изменений для сбалансирования их негативного эффекта, необходимо параллельно начать процесс законодательных изменений, чтобы узаконить гражданское партнерство как форму правового признания пар одного и того же пола", — говорится в заявлении НПО.





В заявлении отмечено, что внесение поправок об определении брака абсурдно, учитывая, что брак между лицами одного пола запрещен законодательством Грузии, а ЛГБТ-группы Грузии никогда не требовали узаконить однополые браки.



"Соответственно, в случае вступления в силу конституционных изменений, необходимо, чтобы конституционно была гарантирована возможность гражданского партнерства для пар одного и того же пола. Считаем, что к статье Конституции о браке должна добавиться следующая формулировка "другие формы сожительства регулируются законом", — отмечено в заявление.



В таком случае эти изменения не будут восприниматься, как ограничения прав для ЛГБТ-лиц. Им будут доступны значительные правовые гарантии, в том числе права на наследство, имущество и тд..



"Необходимо отметить, что подобный прецедент уже существует в Европе", — отмечено в заявлении.



Заявление подписали 11 НПО: "Международное общество справедливых выборов и демократии" (ISFED), "Движение равноправия", фонд "Открытое общество – Грузия", "Центр по правам человека", "Ассоциация молодых юристов Грузии", "Фонд развития СМИ", "Международная прозрачность – Грузия", "Демократическая инициатива Грузии" (GDI), "Партнерство за права человека" (PHR), союз "Сапари" и "Группа поддержки инициатив женщин" (WISG).



Окончательный проект конституционных поправок должен быть разработан до 30 апреля 2017 года, после чего начнутся всеобщее рассмотрение и парламентские слушания. Над поправками работает Государственная конституционная комиссия.















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