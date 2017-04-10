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Неправительственный сектор не исключает своего выхода из состава Конституционной комиссии


10.04.2017   21:32
Неправительственный сектор не исключает, что покинет Конституционную комиссию. По заявлению председателя АМЮГ Анны Нацвлишвили до начала рабочего заседания Конституционной комиссии, она надеется, что не придется принимать такие радикальные меры, однако проект, представленный правящей командой на сегодняшний день, для многих неприемлем.

"В версии, который прислали для сегодняшнего рассмотрения, есть отдельные вопросы, в которых учтены наши, и предложения других акторов, но есть несколько принципиальных вопроса, которые нуждаются в пересмотре.

Самой значительной и решающей является избирательная система. Правда, мажоритарная система упраздняется, но входят другие механизмы, которые дают несправедливое преимущество одной конкретной партии. А также есть несколько вопросов институционального значения, которые неприемлемо оставлять так, как сегодня предлагается, например, передача полномочия комплектации Верховного суда и выбора трех членов Конституционного суда Высшему совету юстиции"- заявила Анна Нацвлишвили.

По ее же словам, отдельные члены примут решение о выходе из комиссии после того, как выяснится процедура, по которой будет работать Конституционная комиссия.

"Целью нашего участия в комиссии, с моей точки зрения, было то, чтобы эти изменения не были изменениями, которые приемлемы только для одной политической команды. Если содержание последней версии Конституции будет таким, что наша включенность в комиссии лишится смысла, тогда это сделает сама власть. Покинем мы группу или нет, это техническое дело, но это будет подтверждением со стороны самой власти, что независимых акторов формально включили. Поэтому сама власть должна осмыслить эту ответственность, и окончательный результат должен быть консенсусом, а не таким, который и без того был бы написан без нашего присутствия в комиссии"- отметила Анна Нацвлишвили.







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