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Гражданин Грузии погиб в результате аварии в Турции


10.04.2017   23:03
Гражданин Грузии в городе Ризе в Турции погиб врезавшись на микроавтобусе в пожарную машину, еще пять пострадали, сообщил консул Грузии в Трабзоне Автандил Микадзе в эфире Rustavi 2.

"Гражданин Грузии, который управлял микроавтобусом, к сожалению не справился с управлением на трассе в Ризе и врезался в пожарную машину сзади. В результате аварии один гражданин Грузии погиб, а пять человек пострадали. Состояние трех из них удовлетворительное, а состояние еще двух очень тяжелое" — сказал Микадзе.

Свои соболезнования по поводу гибели гражданина Грузии уже выразил министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе.

"Хочу выразить соболезнования семье и близким погибших, а также пожелать пострадавшим скорейшего выздоровления. Наше консульство с первым минут подключено и оказывает всевозможную помощь, также помогает нам и турецкая сторона" — сказал министр.






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