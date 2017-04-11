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В Мцхета пройдет презентация Инициативы ЕС «Креативные города и регионы»
11.04.2017 09:56
В административном центре региона Мцхета-Мтианети - городе Мцхета, 12 апреля в отеле Gino Wellness (ул.Давида Агмашенебели 37) пройдет презентация Инициативы «Креативные города и регионы», который осуществляет программа ЕС «Культура и креативность».
В презентации примут участие представители местных властей, эксперты по культуре, представители творческого сектора. На встречу приглашаются журналисты. Мероприятие начнется в 12:00 с презентации Инициативы ЕС, в ходе которой участникам встречи будет представлена информация о креативных и культурных индустриях, о международной практике по развитию творческого сектора, о запланированных исследованиях в рамках программы и о том, какие методики применяются при разработке рабочих планов. После презентации состоится дискуссия и обсуждение вопросов дальнейшей работы в рабочих группах.
Регион Мцхета-Мтианети, как и еще пять других регионов и городов стран Восточного партнерства, были отобраны для участия в Инициативе «Креативные города и регионы» программы ЕС «Культура и креативность». В рамках проекта, цель которого - повышение творческого потенциала в малых и средних городах и регионах стран ВП, его участники получат конкретный план действий для развития местных креативных индустрий. В отобранных городах и регионах будет проведено изучение их культурных и креативных ресурсов, будут сформированы планы по развитию творческого сектора, также будет обеспечено продвижение и промоутирование в регионе Восточного Партнерства и предоставлена возможность работать с международными экспертами.
Подробнее об Инициативе ЕС «Креативные города и регионы» - https://www.culturepartnership.eu/article/open-call-pilot-towns
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