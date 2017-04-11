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Гиви Берикашвили будет похоронен во дворе Вознесенской церкви


11.04.2017   11:18
Актер Гиви Берикашвили будет похоронен 13 апреля во дворе Вознесенской церкви в тбилисском районе Сабуртало, сообщает Министерство культуры и охраны памятников Грузии. Время погребения пока не уточняется.

Похороны Гиви Берикашвили состоятся из театра Марджанишвили. Как сообщили в Минкультуры, панихида пройдет 11-12 апреля с 17:00 по адресу ул. Тамарашвили, 19а, 1 подъезд, 5-й этаж.
Гражданская панихида состоится 13 апреля в театре Марджанишвили.

Театральный и киноактер, Народный артист Грузии Гиви Берикашвили скончался в возрасте 83 лет.

Гиви Берикашвили родился 12 мая 1933 года в селе Колаги Гурджаанского муниципалитета. В 1956 году он окончил актерский факультет Театрального института Грузии. В разное время работал в Руставском государственном драматическом театре, Сухумском государственном драматическом театре и в Государственном академическом театре имени Котэ Марджанишвили. Является заслуженным артистом Грузии, Народным артистом Грузии (1979), лауреатом премии имени Котэ Марджанишвили, лауреатом премии имени Ипполите Хвичия, лауреатом премии «Мужчина года».






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