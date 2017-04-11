с 28 марта по 7 апреля в ЕС без виз не впустили лишь трех граждан Грузии

11.04.2017 11:30 С 28 марта 2017 года, когда был задействован безвизовый режим со странами Евросоюза, границу пересекли около 7 000 граждан Грузии, но нескольким из них пришлось вернуться обратно.



По информации Министерства внутренних дел, с 28 марта по 7 апреля включительно с границы стран Евросоюза/Шенген назад вернули трех граждан Грузии. В первом случае причиной стало отсутствие биометрического паспорта, второму проблему создало отсутствие гостиничной брони, а у третьего пассажира документация была неполноценно представлена.



Кроме того Allnews.ge поинтересовалось, будет ли мешать гражданам Грузии судимость в безвизовом передвижении в странах Евросоюза. В МВД заявили, что этот статус не повлияет на передвижение в Европе, кроме того, не создастся проблема и в случае, если у вас есть займы, поскольку главное, представить на границе полную необходимую документацию.



Напомним, что для безвизового передвижения в странах Евросоюза и Шенген вам понадобятся:



1. Биометрический паспорт;

2. Обратный билет;

3. Пассажирская страховка;

4. Бронь гостиницы или квартиры, а если планируете остаться у друзей или родственников/близких, их адрес, или справка, что они легально находятся в стране;

5. Выписка ваших счетов из банка;

6. Справка с работы о зарплате.



Граждане Грузии могут посещать без визы 22 страны ЕС, 4 страны, не входящие в ЕС, и 4 страны-кандидаты в Шенгенскую зону.

















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