14 - 17 апреля в школах и детских садах Грузии будут выходными

11.04.2017 12:09 В связи с праздником Светлого Христова Воскресения 14 -17 апреля в школах и детских садах будут выходными.



Как сообщают Министерстве образования и науки Грузии, в масштабах страны учащиеся публичных школ будут отдыхать с пятницы, 14 апреля. Учебный процесс возобновится во вторник, 18 апреля.



По аналогичному графику будут работать и детские сады. В Агентстве управления детскими садами заявляют, воспитательный процесс будет приостановлен с 14 по 17 апреля включительно. Детские сады возобновят работу 18 апреля.

















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