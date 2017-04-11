Шестимиллионный турист Джеспер Блэк примет участие в грузинском танцевальном телешоу

11.04.2017 14:36 Журналист и видеоблогер Джеспер Блэк, ставший шестимиллионным туристом в Грузии, вновь приехал в Тбилиси – на этот раз он приглашен стать участником седьмого сезона популярного телешоу «Танцуют звезды» на телеканале «Имеди».



«Люди вокруг меня женятся и рожают детей, а я тем временем в Грузии, участвую в «Танцуют звезды». Что за прекрасно сумасшедшая жизнь», — так Джеспер сообщил многочисленным подписчикам в фейсбуке о своих планах.



Известно, что Джеспер с радостью согласился принять участие в шоу и даже специально скинул в весе. Партнершей Блэка на танцполе станет профессиональная грузинская танцовщица Верка Джаджанидзе. Джеспер приехал в Тбилиси неделю назад и уже активно репетирует.



Джеспер – голландец, но живет в Барселоне. Он любит путешествовать и уже посетил около 35 стран, рассказывая о своих путешествиях на своем канале в Youtube.



Впервые Джеспер Блэк посетил Грузию 10 марта и был выбран героем рекламной кампании, приуроченной к посещению Грузией шестимиллионного туриста за год.



Среди других участников седьмого сезона шоу «Танцуют звезды» — представительница молодежной делегации Грузии в ООН Татия Долидзе.



Напомним, что в шестом сезоне телешоу «Танцуют звезды» стал российский актер Станислав Бондаренко. В качестве приза артист получил квартиру в Тбилиси.



"Новости-Грузия"











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