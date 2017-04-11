Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Шестимиллионный турист Джеспер Блэк примет участие в грузинском танцевальном телешоу


11.04.2017   14:36
Журналист и видеоблогер Джеспер Блэк, ставший шестимиллионным туристом в Грузии, вновь приехал в Тбилиси – на этот раз он приглашен стать участником седьмого сезона популярного телешоу «Танцуют звезды» на телеканале «Имеди».

«Люди вокруг меня женятся и рожают детей, а я тем временем в Грузии, участвую в «Танцуют звезды». Что за прекрасно сумасшедшая жизнь», — так Джеспер сообщил многочисленным подписчикам в фейсбуке о своих планах.

Известно, что Джеспер с радостью согласился принять участие в шоу и даже специально скинул в весе. Партнершей Блэка на танцполе станет профессиональная грузинская танцовщица Верка Джаджанидзе. Джеспер приехал в Тбилиси неделю назад и уже активно репетирует.

Джеспер – голландец, но живет в Барселоне. Он любит путешествовать и уже посетил около 35 стран, рассказывая о своих путешествиях на своем канале в Youtube.

Впервые Джеспер Блэк посетил Грузию 10 марта и был выбран героем рекламной кампании, приуроченной к посещению Грузией шестимиллионного туриста за год.

Среди других участников седьмого сезона шоу «Танцуют звезды» — представительница молодежной делегации Грузии в ООН Татия Долидзе.

Напомним, что в шестом сезоне телешоу «Танцуют звезды» стал российский актер Станислав Бондаренко. В качестве приза артист получил квартиру в Тбилиси.

"Новости-Грузия"





Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Иностранные активы Нацбанка Грузии снизились за квартал на 5%
Между Грузией и Украиной будет налажено железнодорожно-паромное сообщение
Прямые инвестиции Армении в Грузию в 2016 году составили 5,6 млн. долларов
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В Европарламенте осуждают события в Абхазии и Цхинвальском регионе
В Сухуми сожгли человека
Оккупанты похитили двух граждан Грузии с абхазской линии российской оккупации
В Абхазии создается управление, отвечающее за внутреннюю безопасность МВД
В Будапеште провели тренинги для представителей оккупированной Абхазии
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
ЦИК Армении отказался аннулировать результаты парламентских выборов
МИД Грузии: «Референдум» в Цхинвальском регионе – очередная провокация России
Президент Грузии сравнил события в Цхинвальском регионе с действиями Москвы в Крыму
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна