Российская компания INVITRO намерена открыть в Грузии около 20 российских медицинских офисов

11.04.2017 17:01 Крупнейшая российская частная медицинская компания INVITRO, которой принадлежит сеть медицинских лабораторий (более 900 офисов) в России, Украине, Казахстане и Беларуси, к 2020 году планирует открыть по франшизе 65 медицинских офисов в странах Закавказья.



"В течение двух ближайших лет в крупных городах Грузии мы планируем открыть 17-20 медицинских офисов, 10 из которых будут работать в Тбилиси", - отмечает руководитель отдела организации медицинских офисов INVITRO Роман Петухов. По его словам, франчайзинговое предложение максимально доступно и понятно для грузинских предпринимателей: первоначальный взнос на открытие одного офиса составляет 300 тысяч рублей, роялти – 28 тысяч рублей в месяц, агентское вознаграждение – 40%, срок окупаемости одной лаборатории – 2,5 года.



Первый в Закавказье офис известного медицинского бренда открылся в Армении - в конце февраля в Ереване начала работать медицинская лаборатория INVITRO. Всего в ближайшее время в Армении планируется открыть не меньше 15 российских медицинских офисов, большинство из них сосредоточится в столице. "В наших планах к 2022 году практически полностью охватить городское население Армении, а это около 2,5 млн человек. Также у нас большие планы на Азербайджан, где в ближайшее время планируется открыть 33 медицинских центра,20 из которых будут работать в Баку", - комментирует Роман Петухов.



Грузинские предприниматели смогут ознакомиться с бизнес-концепцией франчайзинга INVITRO в рамках первой международной выставки франшиз BUYBRAND Transcaucasia, которая пройдет со 2 по 3 июня 2017 года в Тбилиси. "Мы делаем большую ставку на инвесторов из Грузии, так как по нашим подсчетам бизнес-модель в данной стране должна успешно работать", - подчеркивают в INVITRO.



Международная выставка франшиз BUYBRAND Transcaucasia станет крупнейшим событием для малого и среднего бизнеса в Закавказье. Мероприятие состоится на площадке ExpoGeorgia. В нем примут участие более 100 крупнейших мировых и российских брендов представят свои франшизы инвесторам из стран Закавказья. Кроме INVITRO, в Тбилиси впервые приедут топ-менеджеры ГК "Шоколадница" с брендами "Кофе Хауз", "Шоколадница", "Ваби Саби" (РФ), Baskin Robbins (США), Росинтер Ресторантс с брендами «Шикари» и Il Патио (РФ), «Кухни Марии» совместно с концепцией «Едим Дома» (РФ), Best Western (США), Papa Johnes (США), Гемотест (РФ), Mortimer English Club (Германия) и другие", - отмечает организатор выставки, генеральный директор компании EMTG Екатерина Сойак. По ее словам, предпринимателям Азербайджана, Грузии и Армении будут представлены на выбор самые успешные концепции в инвестиционном диапазоне от 15 до 500 тысяч долларов.



"Ведущие российские бренды на сегодняшний день рассматривают страны Закавказья как наиболее перспективные для масштабирования бизнеса по франчайзингу - с учетом всплеска туристической активности в регионе в ближайшие годы здесь могут открыться тысячи новых предприятий малого бизнеса - современные медицинские офисы, кафе, рестораны, мойки самообслуживания, квесты и отели", - комментирует Екатерина Сойак.















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