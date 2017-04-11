Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В Баку по обвинению в убийстве задержан гражданин Грузии


11.04.2017   19:30
В Сураханском районе гражданин Грузии убил своего друга и квартировладельца. Об этом Sputnik Азербайджан сообщили в Управлении полиции Сураханского района.

Убийство совершено в одном из домов совхоза "Сюдчюлюк" поселка Бина. Жертвой преступления оказался владелец дома, Исмайлов Фиал Эльзибар оглу, 1991 года рождения. Исмайлову было нанесено несколько ножевых ранений, но смертельным оказался удар в область груди.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий задержан подозреваемый. Им оказался гражданин Грузии Ахмедов Илькин Самед оглу, 1992 года рождения.

В ходе предварительного расследования установлено, что Ахмедов и Исмайлов были не только приятелями, также первый снимал квартиру у второго. В ночь с 9 на 10 апреля молодые люди устроили застолье и выпили изрядное количество спиртного.

После между мужчинами начался конфликт. Хозяин жилья заподозрил квартиранта в связях со своей женой. Он заявил Ахмедову, что знает о его грязных намерениях. Дело дошло до того, что Ахмедов схватился за нож и совершил убийство.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Иностранные активы Нацбанка Грузии снизились за квартал на 5%
Между Грузией и Украиной будет налажено железнодорожно-паромное сообщение
Прямые инвестиции Армении в Грузию в 2016 году составили 5,6 млн. долларов
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В Европарламенте осуждают события в Абхазии и Цхинвальском регионе
В Сухуми сожгли человека
Оккупанты похитили двух граждан Грузии с абхазской линии российской оккупации
В Абхазии создается управление, отвечающее за внутреннюю безопасность МВД
В Будапеште провели тренинги для представителей оккупированной Абхазии
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
ЦИК Армении отказался аннулировать результаты парламентских выборов
МИД Грузии: «Референдум» в Цхинвальском регионе – очередная провокация России
Президент Грузии сравнил события в Цхинвальском регионе с действиями Москвы в Крыму
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна