В Баку по обвинению в убийстве задержан гражданин Грузии

11.04.2017 19:30 В Сураханском районе гражданин Грузии убил своего друга и квартировладельца. Об этом Sputnik Азербайджан сообщили в Управлении полиции Сураханского района.



Убийство совершено в одном из домов совхоза "Сюдчюлюк" поселка Бина. Жертвой преступления оказался владелец дома, Исмайлов Фиал Эльзибар оглу, 1991 года рождения. Исмайлову было нанесено несколько ножевых ранений, но смертельным оказался удар в область груди.



В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий задержан подозреваемый. Им оказался гражданин Грузии Ахмедов Илькин Самед оглу, 1992 года рождения.



В ходе предварительного расследования установлено, что Ахмедов и Исмайлов были не только приятелями, также первый снимал квартиру у второго. В ночь с 9 на 10 апреля молодые люди устроили застолье и выпили изрядное количество спиртного.



После между мужчинами начался конфликт. Хозяин жилья заподозрил квартиранта в связях со своей женой. Он заявил Ахмедову, что знает о его грязных намерениях. Дело дошло до того, что Ахмедов схватился за нож и совершил убийство.















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