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Защитник сборной Грузии будет выступать за «Шахтер»
11.04.2017 19:33
«Шахтер» на своем официальном сайте объявил о приобретении защитника сборной Грузии Давида Хочолава.
«Горняки» подписали с футболистом сборной Грузии контракт на пять лет, который вступит в силу с сезона 2017/18.
Хочолава ранее выступал в грузинских клубах «Саско» (Тбилиси), «Металлург» (Рустави), «Сиони» (Болниси), «Динамо» (Тбилиси), «Колхети» (Поти) и «Шукура» (Кобулети).
В августе 2016 года Хочолава получил дебютный вызов в национальную сборную Грузии, в составе которой сыграл уже три поединка.
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