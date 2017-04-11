Защитник сборной Грузии будет выступать за «Шахтер»

11.04.2017 19:33 «Шахтер» на своем официальном сайте объявил о приобретении защитника сборной Грузии Давида Хочолава.



«Горняки» подписали с футболистом сборной Грузии контракт на пять лет, который вступит в силу с сезона 2017/18.



Хочолава ранее выступал в грузинских клубах «Саско» (Тбилиси), «Металлург» (Рустави), «Сиони» (Болниси), «Динамо» (Тбилиси), «Колхети» (Поти) и «Шукура» (Кобулети).



В августе 2016 года Хочолава получил дебютный вызов в национальную сборную Грузии, в составе которой сыграл уже три поединка.















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