Пермский мистический театр «У Моста» впервые посетит с гастролями Грузию

12.04.2017 14:48 27 и 28 апреля 2017 г. на сцене Грузинского Государственного Драматического театра им.Шота Руставели выступит широко известный в Европе, единственный в мире мистический Театр



«У Моста» - трижды Номинант и Лауреат Национальной премии «ЗОЛОТАЯ МАСКА», обладатель Гран-При Международного Театрального Форума «Золотой Витязь»-2014, обладатель 40 Гран-При зарубежных фестивалей, Чемпион Индийской театральной Олимпиады, участник



154 международных фестивалей. По рейтингу журнала FORBES театр «У Моста» входит в десятку лучших театров России. По версии портала Yell.ru театр «У Моста» занимает четвертое место в рейтинге лучших Российских театров. Театр гастролировал в Индии, Египте, Австрии, Германии, Польше, Чехии, Болгарии, Сербии, Косово, Боснии и Герцеговине, Македонии, Черногории, Латвии, Литве, Эстонии, Украине, Беларуси, Венгрии, Словакии, Словении, Румынии и во многих городах России.



Основатель и художественный руководитель театра - СЕРГЕЙ ФЕДОТОВ, Заслуженный артист РФ, Заслуженный деятель искусств РФ, Лауреат Национальной премии Чехии им.А.Радока, Лауреат премии Правительства РФ, Лауреат национальной премии «ЗОЛОТАЯ МАСКА».



«У Моста» – авторский театр, сохраняющий и продолжающий лучшие традиции русского психологического театра, а также совмещающий в себе идеи репертуарного театра и театра-лаборатории. Исключительность художественного метода Сергея Федотова в том, что он направлен на развитие традиций великого русского психологического театра, обогащенного открытиями школ Михаила Чехова и Ежи Гротовского.



27 апреля в 19:00 – «КАЛЕКА С ИНИШМАНА» (М.МакДонах). В 2010 году спектакль стал Лауреатом Национальной премии «ЗОЛОТАЯ МАСКА». Театру удалось воплотить странную, смешную и трогательную историю МакДонаха как истинно ирландскую, дерзко и весело сочинить своих героев так, как если бы пермские актеры сами пережили целиком всю историю Ирландии, как если бы они впитали ее через сумасшедший риверданс и лирические ирландские баллады. Остров Инишман – одно из самых загадочных и священных мест в Ирландии. Неспешный мир странных и смешных чудиков-инишманцев буквально взрывается, когда на соседний остров приезжает съемочная группа из Америки. Инишманцев посещают призрачные и опасные мечты о Голливуде, вслед за которыми хочется уплыть многим. Но получается это только у Калеки Билли…



28 апреля в 19:00 – «ХАНУМА» (А.Цагарели). Музыкальная комедия о соперничестве двух свах. Действие разворачивается в Грузии XIX века. Грузинский колорит на сцене создают ведущие актеры театра, исполняя традиционные грузинские танцы и песни на фоне Авлабара – старинного района Тифлиса. Яркая история о грузинской свахе, которая заботится о счастье своих подопечных и находит его не только для них, но и для себя. Запутанная водевильная история с интригами, веселыми происшествиями и сюрпризами в исполнении виртуозных артистов доставит настоящую радость любому зрителю от мала до велика.



Билеты в кассе театра и на портале: biletebi.ge

















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