От имени протоиерея Георгия Мамаладзе в ЕСПЧ будет направлен иск

12.04.2017 15:31 От имени протоиерея Георгия Мамаладзе в Европейский суд по правам человека (Страсбургский суд, ЕСПЧ) будет направлен иск. Детали иска сегодня согласовали адвокат протоиерея и юрист «Центра по правам человека».



Протоиерей обратится с иском в ЕСПЧ с обжалованием нарушения 6-й статьи Европейской конвенции, речь идет о нарушении принципа справедливого суда.



Как отметила юрист «Центра по правам человека» Эка Ломидзе, решение о направлении иска было принято после того, как прокуратура еще раз отказала стороне защиты в снятии обязательства о неразглашении.



«Ожидаем, что Европейский суд будет более адекватным, чем прокуратура, которая в тех условиях, когда сама избирательно делает публичными доказательства и имеет неограниченное право на обнародование доказательств, а у стороны защиты нет возможности отбирать доказательства, допрашивать свидетелей или провести независимую экспертизу, соответственно, максимально защищать интересы обвиняемого», - заявила Ломидзе.



По ее же словам, сегодня с протоиереем Георгием Мамаладзе были согласованы детали иска, направляемого в ЕСПЧ.















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