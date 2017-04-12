Предприниматели-погорельцы получат финансовую помощь от мэрии Тбилиси завтра

12.04.2017 21:02 Около 1 035 000 лари будет перечислено из резервного фонда бюджета Тбилиси на специальный счет в пользу предпринимателей, пострадавших от пожара в торговом центре «Детский мир».



Согласно информации мэрии Тбилиси, предприниматели понесшие убытки в результате пожара, смогут получить сумму 13 апреля в трех филиалах ТБС-Банка, расположенных на пр. Чавчавадзе, №11, на ул. Марджанишвили № 7 и на пр. Церетели № 117.



Погорельцы получат помощь в размере 300 лари после оформления соответствующей заявки и предъявления удостоверения личности.



Всего из резервного фонда бюджета Тбилиси была выделена помощь для 345 пострадавших.



В связи с этим соответствующие поправки были внесены в бюджет столицы 11 апреля на заседании Горсовета ( Сакребуло).















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