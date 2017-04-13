Бесплатные автобусы будут ходить до кладбищ Тбилиси на Пасху

13.04.2017 12:30 В связи с праздником Пасхи в течении двух дней проезд к городским кладбищам в общественном транспорте Тбилиси будет бесплатным, говорится в заявлении столичной мэрии.



Бесплатные рейсы столичные автобусы будут выполнять с 08.00 до 20.00 часов в День Светлого Воскресения 16 апреля и в День поминовения усопших 17 апреля.

Автобусы в направлении кладбищ Мухатгверди и Вашлиджвари будут отходить от станции метро Дидубе.



В направлении Кукия и Махата автобусы — от станции метро Марджанишвили и Вокзальной площади.



В направлении Сабурталинского кладбища автобусы будут отходить с территории метро Делиси, а к кладбищу Тбилисского моря — от метро Сараджишвили.



Автобусы, которые едут к кладбищу Вели, остановятся у корпуса №25 на улице Додо Чичинадзе.



В направлении кладбища Варкетили можно будет отправиться от метро Варкетили, а также из 10-го квартала улицы Шуамта.



Кроме того, в ночь Пасхи, с 00.00 часов 15 апреля до 04.00 часов 16 апреля, будет работать столичный метрополитен. Проезд в метро будет бесплатным с 23.00 часов.

















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

