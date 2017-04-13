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Папа Франциск совершит обряд омовения ног бывших мафиози


13.04.2017   17:22
Папа римский Франциск проведет традиционный обряд омовения ног бывшим мафиози в тюрьме города Пальяно (провинция Фрозиноне), сообщает Интерфакс со ссылкой на итальянские СМИ.

В ходе обряда папа Франциск омоет, высушит и поцелует ноги нескольких заключенных, бывших членов мафии, раскаявшихся в своих преступлениях.

"У всех есть право на ошибку. Мы все ошибались, так или иначе", - сказал понтифик о заключенных в интервью итальянской газете "Репубблика".

Папа Франциск также отметил "недостаточную веру в реабилитацию и реинтеграцию (бывших заключенных - ИФ) в общество" со стороны общественности.

Омовение ног является традиционным, укоренившимся в богослужебной практике ряда христианских церквей, обрядом. В Евангелии описано омовение ног апостолов, которое совершил Иисус Христос перед Тайной Вечерей, в Сионской горнице в Иерусалиме.

Возглавив в 2013 году Римско-Католическую церковь, папа Франциск первым решил вынести обряд омовения ног за пределы Ватикана. Так, в 2013 году в преддверии пасхи он омыл ноги несовершеннолетним правонарушителям в колонии, в 2014 году - престарелым и инвалидам, в 2015 году - заключенным в тюрьме, а в 2016 году - подопечным центра для иммигрантов.






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