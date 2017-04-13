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Грузинским абитуриентам помогут в выборе профессии


13.04.2017   17:35
В Грузии стартовал новый проект "Путеводитель по профессиональной ориентации", в рамках которого будет оказана помощь тем абитуриентам, которые еще не определились с выбором будущей профессии.

Автор проекта, который разработан совместно с Тбилисским государственным университетом имени И. Джавахишвили, неправительственная организация "Платформа гражданских инициатив".

Главная цель проекта — помочь ученикам 11-12 классов выбрать будущую профессию или удостовериться в правильности своего выбора, сообщают организаторы.

Представители НПО будут знакомить абитуриентов с разными профессиями, а также расскажут о требованиях работодателей. Для проекта подобраны направления и профессии, которые чаще всего выбирают абитуриенты: право, международные отношения, журналистика и массовая коммуникация, медицина, экономика, психология, журналистика и другие.

У абитуриентов будет возможность встретиться с теми людьми, которые хорошо владеют как теоретическими, так и практическими знаниями в той или иной области и имеют большой опыт работы.


Школьникам удастся задать им интересующие вопросы, а также побывать в лабораториях, исследовательских центрах или в других местах, специально созданных для практических заданий.

Для того, чтобы участвовать в данном проекте, абитуриенты должны отправить мотивационное письмо и зарегистрироваться по электронному адресу.

Длительность проекта — 1 месяца. Последняя дата регистрации 16 апреля. Участие в проекте бесплатное.






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