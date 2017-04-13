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В Украине выходит новая книга профессора грузинского госуниверситета Илии Олега Панфилова


13.04.2017   17:36
Новая книга профессора Государственного университета Илии Олега Панфилова «Розмова з ватником» (Разговор с ватником) подготовлена к печати в тернопольском издательстве «Мандривець».

Очередная книга продолжает попытки объяснить современный феномен – появление и существование на одной седьмой части земной поверхности территории, в которой ложь является государственной политикой, а придуманная история выдается за реальную.

За небольшую историю территории под названием Россия, Российская империя, СССР и Российская Федерация с помощью лжи и манипуляции историей было выращено и воспитано уникальное человекоподобное существо – «ватник». Внешне он похож на обыкновенного человека, с руками и ногами, с головой, но внутри него находится субстанция, в которой ядром является имперскость, духовный империализм, а вокруг - мат, ругань, придуманные слова и оправдания тому, почему без империализма эта территория не может существовать. «Ватник» не имеет профессии, но сложен из огромного количества придуманных подвигов, он думает, что «православный» и уверен, что многое из созданного на земле придумано его ватными предками.

В этой книге, ставшей продолжением книги «Антирадянські історії» (Антисоветские истории), продолжена попытка рассказать о многогранной «ватной» идеологии, состоящей из культа личности, придуманного «православия», цензуры и пропаганды, уверенности в «великодержавии» и «непобедимости. Часть тестов была опубликована на сайте «Крым. Реалии», проекта Радио Свобода и других, но они переработаны и дополнены.

Книга будет интересна всем, кто пытается понять, что происходит на огромной территории под названием «Россия», чем думают ее жители и как они до этого дошли.






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