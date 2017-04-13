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С июля в продажу поступят коллекционные серебряные монеты на тему грузинской лозы


13.04.2017   17:51
Национальный банк Грузии решил выпустить серебряную монету коллекционного назначения в номинале 5 лари на тему грузинской лозы. По заявлению НБГ, это будет содействовать как популяризации страны, так и повышению мировой узнаваемости культуры грузинского вина.

Монета будет весом 15,5 граммов, диаметр 33 мм. В общей сложности будут выпущены 1 500 штук монеты.

Дизайн монеты был отобран в порядке открытого конкурса, и его автором является Нино Гонгадзе. Монеты изготовит монетный двор Японии, и их продажа начнется с июля текущего года.

Купить монету можно будет как в кассовом центре НБГ и Музее денег Кварели, так и посредством онлайн магазина, размещенного на веб-странице Национального банка. Цена продажи монеты будет установлена позже.







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