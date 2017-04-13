В Аджарии гостят представители украинских СМИ

13.04.2017 19:29 Представители украинского популярного телевидения, интернет порталов, и медиа изданий приехали в Аджарию. В рамках информационного тура представители украинских СМИ ознакомились с туристическим потенциалом региона.



Председатель правительства Аджарии Зураб Патарадзе встретился с группой журналистов, и вместе с ними присутствовал на съемках приготовления грузинских блюд и чачи. Участники медиа тура записали эксклюзивные интервью с председателем правительства Аджарии, которые разместят в статьях, блогах, и телесюжетах, подготовленных о поездке в Аджарию.



"Представители украинских медиа средств, которые подготовят интересные статьи и сюжеты о нашем регионе, знакомятся с туристическим потенциалом Аджарии. Это важно, поскольку до начала летнего сезона мы еще раз напомним населению соседней страны о том, чтобы путешествовать и отдыхать в Аджарии, в этом красивейшем уголке"- отметил председатель правительства Аджарии.



Участники медиа тура начали с департамента туризма Аджарии, где для них состоялась презентация о туристических продуктах, развитых в регионе. Вчера они посетили туристические достопримечательности Батуми, и попробовали местные блюда.



Представители популярного телевидения, интернет порталов, и медиа изданий три дня гостили в регионе. Медиа тур организовал Департамент туризма и курортов Аджарии.



















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

