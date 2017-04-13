|
В Аджарии гостят представители украинских СМИ
13.04.2017 19:29
Представители украинского популярного телевидения, интернет порталов, и медиа изданий приехали в Аджарию. В рамках информационного тура представители украинских СМИ ознакомились с туристическим потенциалом региона.
Председатель правительства Аджарии Зураб Патарадзе встретился с группой журналистов, и вместе с ними присутствовал на съемках приготовления грузинских блюд и чачи. Участники медиа тура записали эксклюзивные интервью с председателем правительства Аджарии, которые разместят в статьях, блогах, и телесюжетах, подготовленных о поездке в Аджарию.
"Представители украинских медиа средств, которые подготовят интересные статьи и сюжеты о нашем регионе, знакомятся с туристическим потенциалом Аджарии. Это важно, поскольку до начала летнего сезона мы еще раз напомним населению соседней страны о том, чтобы путешествовать и отдыхать в Аджарии, в этом красивейшем уголке"- отметил председатель правительства Аджарии.
Участники медиа тура начали с департамента туризма Аджарии, где для них состоялась презентация о туристических продуктах, развитых в регионе. Вчера они посетили туристические достопримечательности Батуми, и попробовали местные блюда.
Представители популярного телевидения, интернет порталов, и медиа изданий три дня гостили в регионе. Медиа тур организовал Департамент туризма и курортов Аджарии.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна