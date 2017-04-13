Гиви Биркашвили похоронили в Сабуртало, во дворе церкви Вознесения

13.04.2017 19:51 Народный артист Грузии, актер Гиви Берикашвили похоронен в Сабуртало, во дворе церкви Вознесения. На погребении вместе с членами семьи и близкими присутствовали коллеги, бывший премьер-министр Грузии Бидзина Иванишвили с супругой, министр культуры и охраны памятников Грузии Михаил Гиоргадзе. До погребения духовным лицом была отслужена панихида.



С утра сегодня в Театре Марджанишвили проходила гражданская панихида по Гиви Берикашвили.

Соболезнования семье актера кроме представителей властей Грузии, политических кругов и известных общественности лиц, выразили и сотни простых граждан. Гиви Берикашвили проводили в последний путь аплодисментами.



Актер Гиви Берикашвили умер несколько дней назад в возрасте 83-х лет.















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