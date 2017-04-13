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Патриарх Грузии совершит связанный с Красной Пятницей чин изнесения плащаницы в соборе Троицы


13.04.2017   19:51
Завтра православные христиане отмечают Великую Пятницу. Великая Пятница или как ее еще иначе называют Красная Пятница – самый скорбный день церковного календаря, когда принято вспоминать крестные страдания и смерть Спасителя. Согласно Библии, в этот день Иисус Христос принял на Голгофе мученическую смерть.

Пост в этот день страстной седмицы становится особенно строгим: по церковным канонам, не положено вкушать ничего, кроме воды и хлеба.

В церквях в Великую Пятницу совершается поклонение плащанице – большому, во весь рост, изображению тела Христа в том виде, в каком оно было снято с креста. Плащаницу выносят на середину храма, читают над ней Евангелие и исполняют погребальные песнопения. Плащаница останется возлежат в середине храма до пасхальной полунощницы.

Католикос-Патриарх всея Грузии, Святейший и Блаженнейший Илия II совершит чин изнесения (выноса) плащаницы Христовой с изображением положения Его во гроб завтра в кафедральном соборе Троицы.







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