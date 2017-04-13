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Паата Бурчуладзе возглавит оперную труппу Михайловского театра


13.04.2017   21:30
Паата Бурчуладзе возглавит оперную труппу Михайловского театра, проинформировали в пресс-службе театра. Официально он займет этот пост 1 июля нынешнего года. В ближайший вторник, 18 апреля, Бурчуладзе, как художественный руководитель оперы, будет представлен труппе театра.

В театре Бурчуладзе будет не только руководить оперной труппой, но и продолжит выступления как вокалист. Так, в опере Россини «Севильский цирюльник», премьера которой в постановке Эрика Вижье запланирована на сентябрь, он исполнит партию Бартоло, сообщает РИА «Новости».






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