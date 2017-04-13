|
Паата Бурчуладзе возглавит оперную труппу Михайловского театра
13.04.2017 21:30
Паата Бурчуладзе возглавит оперную труппу Михайловского театра, проинформировали в пресс-службе театра. Официально он займет этот пост 1 июля нынешнего года. В ближайший вторник, 18 апреля, Бурчуладзе, как художественный руководитель оперы, будет представлен труппе театра.
В театре Бурчуладзе будет не только руководить оперной труппой, но и продолжит выступления как вокалист. Так, в опере Россини «Севильский цирюльник», премьера которой в постановке Эрика Вижье запланирована на сентябрь, он исполнит партию Бартоло, сообщает РИА «Новости».
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна