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14 апреля в Грузии отмечается День родного языка


14.04.2017   12:06
С 1990 года в Грузии ежегодно 14 апреля отмечается День родного языка. Эта дата была избрана в связи с событиями 14 апреля 1978 года.

В этот день состоялись демонстрации в ответ на попытку коммунистической партии Грузии изменить конституционный статус грузинского языка.

В 1977 году, после принятия новой советской Конституции, Верховный Совет Грузинской ССР разработал план конституции, в котором в отличии от Конституции 1936 года грузинский язык уже не был объявлен государственным языком. В 1978 году власть Советского Союза решила отобрать в союзных республиках у местного языка статус государственного языка. Государственным языком СССР оставался только русский язык.

За инициативой Кремля последовали массовые протестные выступления в Тбилиси. Разрядить кризис стало возможно только посредством переговоров тогдашнего первого секретаря ЦК Грузии Эдуарда Шеварднадзе с первыми лицами московской центральной власти, в результате которых статус грузинского языка сохранили.







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