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Аслан Абашидзе в 78-летнем возрасте в третий раз стал отцом


14.04.2017   14:45
Бывший глава Аджарии Аслан Абашидзе в 78-летнем возрасте в третий раз стал отцом — 5 апреля у него родился сын Александр, рассказал Sputnik Грузия его родственник Ростом Абашидзе.

От первого брака Магули Гогитидзе, которая скончалась от рака несколько лет назад, у Абашидзе двое детей Георгий и Диана. Нынешней супруге Абашидзе — Анне, родившей ему сына, 45 лет. Со второй супругой, по происхождению армянкой, Абашидзе познакомился, когда жил в Батуми (АР Аджария). Вынужденный покинуть родные места и переехать в Москву, Абашидзе забрал ее с собой.

Абашидзе руководил Аджарией с 1991 года до 2004 года, он покинул Аджарию в мае 2004 года после "аджарской революции", последовавшей вслед за "революцией роз".

Генпрокуратура Грузии возбудила против Абашидзе уголовное дело по ряду обвинений, его имущество конфисковали. Летом 2007 года Батумский городской суд заочно приговорил его к лишению свободы сроком на 15 лет за растрату и умышленное убийство Нодара Имнадзе, но позже дело начали рассматривать заново. Абашидзе объявили в розыск по линии Интерпола.






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